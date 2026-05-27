https://1prime.ru/20260527/evrazsteelbuilding-870225135.html

Evraz Steel Building поставил 3020 т металлоконструкций для цеха на Урале

Evraz Steel Building поставил 3020 т металлоконструкций для цеха на Урале - 27.05.2026, ПРАЙМ

Evraz Steel Building поставил 3020 т металлоконструкций для цеха на Урале

Evraz Steel Building завершил поставку металлоконструкций для строительства производственного корпуса предприятия горноперерабатывающего сектора в Свердловской... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T10:00+0300

2026-05-27T10:00+0300

2026-05-27T10:00+0300

бизнес

промышленность

свердловская область

evraz steel building

евраз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870226531_0:104:1562:983_1920x0_80_0_0_db2c0d2d2381dd23f19cc55ea50e5555.jpg

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Evraz Steel Building завершил поставку металлоконструкций для строительства производственного корпуса предприятия горноперерабатывающего сектора в Свердловской области. Общий объём поставок составил 3020 тонн. Компания взяла на себя полный цикл работ — от инженерной подготовки проекта до производства и отгрузки металлоконструкций.На этапе инжиниринга специалисты Evraz Steel Building разработали деталировочные чертежи (КМД), разбили поставку на шесть монтажных партий, а также оптимизировали логистику и трудоёмкость сборки конструкций.Для повышения эффективности строительства компания предложила заказчику техническое решение, позволившее снизить затраты и ускорить возведение объекта. Вместо сборки колонн на площадке из отдельных 12-метровых элементов Evraz Steel Building организовала их поставку в укрупнённом виде. Двутавр длиной до 24 метров, произведённый на Евраз НТМК и нарезанный до 18–19 метров в сервисном металлоцентре Евраз Маркет, направлялся на заводы металлоконструкций.Таким образом, предприятия получали заготовки нужного размера с уже готовыми отверстиями, что позволило сократить количество монтажных стыков, уменьшить трудоёмкость и повысить точность сборки.В реализации проекта были задействованы пять заводов металлоконструкций, поставщик рельсовой продукции и два поставщика метизов. Отгрузка велась комплектными монтажными партиями с поэтапным наращиванием объёмов в соответствии с графиком строительства. На всех этапах — от инжиниринга до монтажа — эксперты Evraz Steel Building обеспечивали контроль качества и координацию поставок."Особенностями данного проекта стали глубокая проработка конструктивных решений, поставка монтажными партиями, а также раннее бронирование металлопроката и метизной продукции. Всё это часть нашей бизнес-модели, которая позволяет заказчикам ускорять ввод промышленных объектов в эксплуатацию и повышать их экономическую эффективность", — рассказал управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.Evraz Steel Building входит в Evraz Steel — экосистему стального строительства ЕВРАЗа. Компания специализируется на полном цикле управления проектированием, производством и поставкой металлоконструкций. По итогам 2025 года она установила рекорд по поставкам металлоконструкций в промышленном сегменте России с показателем свыше 72 тысяч тонн.

https://1prime.ru/20260415/rost-869151854.html

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, свердловская область, evraz steel building, евраз