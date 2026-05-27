Evraz Steel Building поставил 3020 т металлоконструкций для цеха на Урале - 27.05.2026, ПРАЙМ
Evraz Steel Building поставил 3020 т металлоконструкций для цеха на Урале
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Evraz Steel Building завершил поставку металлоконструкций для строительства производственного корпуса предприятия горноперерабатывающего сектора в Свердловской области. Общий объём поставок составил 3020 тонн. Компания взяла на себя полный цикл работ — от инженерной подготовки проекта до производства и отгрузки металлоконструкций.
На этапе инжиниринга специалисты Evraz Steel Building разработали деталировочные чертежи (КМД), разбили поставку на шесть монтажных партий, а также оптимизировали логистику и трудоёмкость сборки конструкций.
Для повышения эффективности строительства компания предложила заказчику техническое решение, позволившее снизить затраты и ускорить возведение объекта. Вместо сборки колонн на площадке из отдельных 12-метровых элементов Evraz Steel Building организовала их поставку в укрупнённом виде. Двутавр длиной до 24 метров, произведённый на Евраз НТМК и нарезанный до 18–19 метров в сервисном металлоцентре Евраз Маркет, направлялся на заводы металлоконструкций.
Таким образом, предприятия получали заготовки нужного размера с уже готовыми отверстиями, что позволило сократить количество монтажных стыков, уменьшить трудоёмкость и повысить точность сборки.
В реализации проекта были задействованы пять заводов металлоконструкций, поставщик рельсовой продукции и два поставщика метизов. Отгрузка велась комплектными монтажными партиями с поэтапным наращиванием объёмов в соответствии с графиком строительства. На всех этапах — от инжиниринга до монтажа — эксперты Evraz Steel Building обеспечивали контроль качества и координацию поставок.
"Особенностями данного проекта стали глубокая проработка конструктивных решений, поставка монтажными партиями, а также раннее бронирование металлопроката и метизной продукции. Всё это часть нашей бизнес-модели, которая позволяет заказчикам ускорять ввод промышленных объектов в эксплуатацию и повышать их экономическую эффективность", — рассказал управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.
Evraz Steel Building входит в Evraz Steel — экосистему стального строительства ЕВРАЗа. Компания специализируется на полном цикле управления проектированием, производством и поставкой металлоконструкций. По итогам 2025 года она установила рекорд по поставкам металлоконструкций в промышленном сегменте России с показателем свыше 72 тысяч тонн.
 
