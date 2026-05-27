Минфин погасил выпуск суверенных евробондов "Россия-2026"

2026-05-27T18:23+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России выплатил купон и погасил в рублях выпуск суверенных еврооблигаций "Россия-2026", номинированных в долларах, на сумму 220,1 миллиарда рублей, сообщил Минфин в своем канале в "Максе". Кроме того, Минфин выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2036 году, номинированных в евро, на сумму 2,2 миллиарда рублей. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 220,1 миллиарда рублей (эквивалент 3,1 миллиарда долларов США), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2036 году в сумме 2,2 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

