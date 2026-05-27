Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, заявил эксперт - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/evropa-870242731.html
Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, заявил эксперт
Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, заявил эксперт - 27.05.2026, ПРАЙМ
Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, заявил эксперт
Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T03:58+0300
2026-05-27T03:58+0300
экономика
мировая экономика
европа
иран
рф
владимир путин
герхард шредер
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870242731.jpg?1779843535
БЕРЛИН, 27 мая - ПРАЙМ. Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. "Европа сама вывела себя из игры из-за собственных политических ошибок и агрессивного поведения... Сегодня в мире едва ли кто-то воспринимает ЕС всерьез. Где Европа вообще сейчас что-то решает? В ситуации вокруг Ирана она не играет роли. На этой планете нет ни одного конфликта, где мнение Европы было бы востребовано. Европа оказалась вне игры", - заявил Браун. Он отметил, что занятие дипломатией обязывает соблюдать определенные правила, главными из которых являются уважение к другой стороне и умение слышать. "Дипломатия обязана играть важную роль, да и вообще хоть какую-то роль. До сих пор мы не увидели ни одной дипломатической инициативы со стороны Евросоюза. Вот если дипломатии вернут ее законное место, тогда найдутся и политические лидеры, способные воплотить ее в жизнь", - заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
европа
иран
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, иран, рф, владимир путин, герхард шредер, ес
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРАН, РФ, Владимир Путин, Герхард Шредер, ЕС
03:58 27.05.2026
 
Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, заявил эксперт

Эксперт Браун: Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 27 мая - ПРАЙМ. Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Европа сама вывела себя из игры из-за собственных политических ошибок и агрессивного поведения... Сегодня в мире едва ли кто-то воспринимает ЕС всерьез. Где Европа вообще сейчас что-то решает? В ситуации вокруг Ирана она не играет роли. На этой планете нет ни одного конфликта, где мнение Европы было бы востребовано. Европа оказалась вне игры", - заявил Браун.
Он отметил, что занятие дипломатией обязывает соблюдать определенные правила, главными из которых являются уважение к другой стороне и умение слышать.
"Дипломатия обязана играть важную роль, да и вообще хоть какую-то роль. До сих пор мы не увидели ни одной дипломатической инициативы со стороны Евросоюза. Вот если дипломатии вернут ее законное место, тогда найдутся и политические лидеры, способные воплотить ее в жизнь", - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаЕВРОПАИРАНРФВладимир ПутинГерхард ШредерЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала