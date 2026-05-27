https://1prime.ru/20260527/evropa-870244623.html

В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, решив угрожать России

В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, решив угрожать России - 27.05.2026, ПРАЙМ

В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, решив угрожать России

Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России стали унизительными для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T05:28+0300

2026-05-27T05:28+0300

2026-05-27T05:28+0300

мировая экономика

россия

вильнюс

литва

латвия

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России стали унизительными для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору."Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что высказывания фон дер Ляйен представляют опасность для самого Евросоюза, так как способствуют нарастанию конфликта с Россией."И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений", — добавил журналист.Вчера в Вильнюсе фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии похвалила балтийские страны за их реакцию на ситуацию с дронами и попыталась пригрозить России.19 мая российская Служба внешней разведки заявила, что командование украинских вооруженных сил готовит серию новых атак на тыловые зоны России, планируя использовать для этого дроны, которые будут запускаться с территории балтийских стран, чтобы сократить время их достижения цели.

https://1prime.ru/20260526/ursula-870229579.html

https://1prime.ru/20260526/ursula-870228332.html

вильнюс

литва

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, вильнюс, литва, латвия, урсула фон дер ляйен, ес