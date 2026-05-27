В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, решив угрожать России - 27.05.2026, ПРАЙМ
В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, решив угрожать России
Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России стали унизительными для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский... | 27.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России стали унизительными для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору."Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что высказывания фон дер Ляйен представляют опасность для самого Евросоюза, так как способствуют нарастанию конфликта с Россией."И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений", — добавил журналист.Вчера в Вильнюсе фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии похвалила балтийские страны за их реакцию на ситуацию с дронами и попыталась пригрозить России.19 мая российская Служба внешней разведки заявила, что командование украинских вооруженных сил готовит серию новых атак на тыловые зоны России, планируя использовать для этого дроны, которые будут запускаться с территории балтийских стран, чтобы сократить время их достижения цели.
В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, решив угрожать России

Христофору: обращение фон дер Ляйен к России стало унижением для ЕС

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России стали унизительными для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

"Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что высказывания фон дер Ляйен представляют опасность для самого Евросоюза, так как способствуют нарастанию конфликта с Россией.

"И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений", — добавил журналист.

Вчера в Вильнюсе фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии похвалила балтийские страны за их реакцию на ситуацию с дронами и попыталась пригрозить России.

19 мая российская Служба внешней разведки заявила, что командование украинских вооруженных сил готовит серию новых атак на тыловые зоны России, планируя использовать для этого дроны, которые будут запускаться с территории балтийских стран, чтобы сократить время их достижения цели.
