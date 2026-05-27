"Они не понимают". Ответ Европы на предупреждение России изумил Запад
Европейские страны не осознают серьезность предупреждения МИД России, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
2026-05-27T16:39+0300
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Европейские страны не осознают серьезность предупреждения МИД России, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон."Россияне ясно дают понять, что готовятся к эскалации после недавних событий. Европейцы не понимают, как происходит эскалация, и продолжают вести себя так, будто война — это повод для игры на публику. Нет ответственных людей. Ситуация может стремительно стать хуже", — написал он в социальной сети X.Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
