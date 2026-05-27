НАТО занимается пиратством на Балтике, заявили в ФСБ

НАТО путем морского пиратства на Балтике хочет вынудить судовладельцев отказаться от перевалки грузов в российских портах, рассказал первый заместитель... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T18:12+0300

МОСКВА, 27 МАЯ - ПРАЙМ. НАТО путем морского пиратства на Балтике хочет вынудить судовладельцев отказаться от перевалки грузов в российских портах, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. "Полагаем, что основной целью предпринимаемых действий со стороны стран-членов НАТО является воспрепятствование морской экономической деятельности Российской Федерации в Балтийском регионе, а также создание условий, стимулирующих отказ судовладельцев от использования российских портов для перевалки грузов", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете". По его словам, практика по ограничению свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты, действительно расширяется."Мы видим, что европейские страны активно ведут совместный поиск правовых оснований для создания искусственных ограничений на осуществление морской экономической деятельности Российской Федерации как в Балтийском море, так и в других акваториях Мирового океана", - рассказал Кулишов.В европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России и якобы связанного с ней "теневого флота" в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы, добавил он."Информационные вбросы используются в качестве повода для остановки, осмотра и задержания судов, перевозящих грузы в интересах российских участников внешнеэкономической деятельности, кораблями береговых охран и военно-морских сил недружественных государств в нарушение существующих норм международного морского права", - отметил глава погранслужбы ФСБ.Целью таких акций является побуждение партнеров по ЕС к изменению правил судоходства на Балтике, пояснил Кулишов."Однако пересмотреть действующую договоренность о самоограничениях Эстонии и Финляндии в интересах создания международного судоходного коридора в Финском заливе невозможно без нарушения норм международного морского права. Так, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., государства не могут заключать соглашения, которые затрагивали и ограничивали бы права других стран", - сказал он.Намерения Таллина и Хельсинки расширить границы национальных вод территориального моря противоречат требованиям Конвенции, поскольку ограничивают права других участников в свободном проходе через Финский залив, заключил Кулишов.

