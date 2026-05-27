Выпускник "Времени героев" рассказал о карьерных планах

Герой России Игорь Юргин рассказал РИА Новости, что планирует в дальнейшем развиваться в сфере воспитания молодежи.

2026-05-27T04:47+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Герой России Игорь Юргин рассказал РИА Новости, что планирует в дальнейшем развиваться в сфере воспитания молодежи. Юргин – выпускник первого потока программы "Время героев", ранее он был назначен на должность директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ. "Пока развиваюсь в этой сфере. Как родина прикажет, так и будет", - сказал Юргин, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что будет развиваться, как посоветовал на встрече с выпускниками президент России Владимир Путин. "Буду учиться, учиться, еще раз учиться", - добавил он. Командир штурмового отряда майор Игорь Юргин из Якутии в прошлом году был удостоен звания Героя России. Он также награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу" и другими государственными наградами и знаками отличия. На СВО Юргин попал с самых первых дней, там он вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений украинских войск.

