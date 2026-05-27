Главы МИД стран ЕС обсудят повестку переговоров с Россией

Повестку для потенциальных переговоров с Россией, а также помощь Украине и обстановку на Ближнем Востоке обсудят в среду и четверг главы МИД стран Евросоюза на... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T00:24+0300

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Повестку для потенциальных переговоров с Россией, а также помощь Украине и обстановку на Ближнем Востоке обсудят в среду и четверг главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в формате Gymnich на Кипре. Одной из центральных тем встречи, как ожидается, должны стать потенциальные будущие переговоры с Россией, европейская повестка на такую встречу и кандидаты на роль переговорщика от имени сообщества с Москвой. Хотя глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что не собирается обсуждать фигуру переговорщика, эту тему могут поднять сами министры. В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самой главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Каллас хочет обсудить с министрами "красные линии": темы, которые ЕС планирует поднять на переговорах с Россией. При этом очевидно, что страны сообщества далеки от общей позиции в вопросе так называемых "требований к России". Будут обсуждаться также новые европейские санкции против России. Отсутствует прежнее единство в ЕС и в вопросе безоговорочной поддержки Украины. Громкие коррупционные скандалы в Киеве, энергетический кризис и резкое падение уровня жизни в самих европейских странах охладили решимость многих членов ЕС финансировать Украину "так долго, как потребуется". При этом Брюссель продолжает давить на столицы, продавливая решения о многомиллиардном общеевропейском кредите, начале переговоров об украинском членстве в Евросоюзе или продлении сроков пребывания в ЕС миллионов украинских беженцев. Ожидается, что убеждать министров продолжать финансировать Украину приедет глава МИД Украины Андрей Сибига, который также расскажет, какие вооружения требуются Киеву в настоящее время. Еще одной темой, по которой в ЕС также нет единства, станет ситуация на Ближнем Востоке и санкции против Израиля. Ряд европейских стран требуют приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, в частности, в его торговой части, а также ввести санкции против некоторых израильских политиков за ситуацию в секторе Газа и поселенческую деятельность на палестинских территориях на Западном берегу.

