https://1prime.ru/20260527/gosduma-870241375.html
В Госдуме предложили установить минимальный стандарт зарплаты медработников
В Госдуме предложили установить минимальный стандарт зарплаты медработников - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили установить минимальный стандарт зарплаты медработников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому медработники будут получать... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T01:21+0300
2026-05-27T01:21+0300
2026-05-27T01:21+0300
экономика
общество
финансы
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870241375.jpg?1779834118
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому медработники будут получать не менее 150% средней региональной зарплаты.
Поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан" будут внесены на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и парламентской фракции СР Федот Тумусов.
"Предлагаемое законопроектом регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта, согласно которому заработная плата медицинского работника за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности не может быть ниже 150 процентов средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что "Справедливая Россия" предлагает установить единый федеральный минимальный стандарт, который не исключает выплаты дополнительных надбавок.
"Принятие нашего законопроекта формирует нижнюю федеральную планку, обязательную для соблюдения на всей территории Российской Федерации", – уточнил политик.
По его словам, федеральное законодательство не содержит прямой нормы, устанавливающей гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников в зависимости от размера средней зарплаты в регионах.
"Принятие законопроекта "Справедливой России" будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи в нашей стране", - заключил Миронов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, сергей миронов
Экономика, Общество , Финансы, Сергей Миронов
В Госдуме предложили установить минимальный стандарт зарплаты медработников
В Госдуме предложили установить минимальный стандарт для медработников
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому медработники будут получать не менее 150% средней региональной зарплаты.
Поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан" будут внесены на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и парламентской фракции СР Федот Тумусов.
"Предлагаемое законопроектом регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта, согласно которому заработная плата медицинского работника за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности не может быть ниже 150 процентов средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что "Справедливая Россия" предлагает установить единый федеральный минимальный стандарт, который не исключает выплаты дополнительных надбавок.
"Принятие нашего законопроекта формирует нижнюю федеральную планку, обязательную для соблюдения на всей территории Российской Федерации", – уточнил политик.
По его словам, федеральное законодательство не содержит прямой нормы, устанавливающей гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников в зависимости от размера средней зарплаты в регионах.
"Принятие законопроекта "Справедливой России" будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи в нашей стране", - заключил Миронов.