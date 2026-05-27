Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили льготную ипотеку для научных работников - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/gosduma-870243261.html
В Госдуме предложили льготную ипотеку для научных работников
В Госдуме предложили льготную ипотеку для научных работников - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили льготную ипотеку для научных работников
Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T04:41+0300
2026-05-27T04:41+0300
финансы
экономика
банки
рф
ирек файзуллин
дом.рф
минобрнауки
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870243261.jpg?1779846078
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть вопрос о разработке специальной программы льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и осуществляющих научную, научно-техническую либо научно-педагогическую деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации", - сказано в письме. Как отмечается в обращении депутата, инициатива направлена на формирование долгосрочных социальных условий для сохранения и привлечения высококвалифицированных научных кадров. Предлагается реализовать такую меру по модели действующей льготной ипотеки для работников IT-отрасли. Процентная ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых с компенсацией банкам недополученных доходов через АО "ДОМ.РФ", а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Круг участников программы предлагается определить по следующим критериям: гражданство РФ, наличие ученой степени кандидата или доктора наук, работа по основному месту в научной организации, вузе или организации реального сектора экономики, которая ведет исследования или подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития. По мнению автора инициативы, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а также даст стимул молодым исследователям не уходить из науки после защиты диссертации. Депутат просит Файзуллина совместно с Минобрнауки, Минфином, Минэкономразвития, Минцифры и АО "ДОМ.РФ" проработать вопрос о введении такой программы.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, ирек файзуллин, дом.рф, минобрнауки, минфин
Финансы, Экономика, Банки, РФ, Ирек Файзуллин, Дом.РФ, Минобрнауки, Минфин
04:41 27.05.2026
 
В Госдуме предложили льготную ипотеку для научных работников

Депутат Аксененко предложил разработать льготную ипотеку для научных работников

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях.
Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть вопрос о разработке специальной программы льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и осуществляющих научную, научно-техническую либо научно-педагогическую деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации", - сказано в письме.
Как отмечается в обращении депутата, инициатива направлена на формирование долгосрочных социальных условий для сохранения и привлечения высококвалифицированных научных кадров.
Предлагается реализовать такую меру по модели действующей льготной ипотеки для работников IT-отрасли.
Процентная ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых с компенсацией банкам недополученных доходов через АО "ДОМ.РФ", а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению.
Круг участников программы предлагается определить по следующим критериям: гражданство РФ, наличие ученой степени кандидата или доктора наук, работа по основному месту в научной организации, вузе или организации реального сектора экономики, которая ведет исследования или подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
По мнению автора инициативы, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а также даст стимул молодым исследователям не уходить из науки после защиты диссертации.
Депутат просит Файзуллина совместно с Минобрнауки, Минфином, Минэкономразвития, Минцифры и АО "ДОМ.РФ" проработать вопрос о введении такой программы.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФИрек ФайзуллинДом.РФМинобрнаукиМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала