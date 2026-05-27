В Госдуме предложили льготную ипотеку для научных работников

2026-05-27T04:41+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть вопрос о разработке специальной программы льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и осуществляющих научную, научно-техническую либо научно-педагогическую деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации", - сказано в письме. Как отмечается в обращении депутата, инициатива направлена на формирование долгосрочных социальных условий для сохранения и привлечения высококвалифицированных научных кадров. Предлагается реализовать такую меру по модели действующей льготной ипотеки для работников IT-отрасли. Процентная ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых с компенсацией банкам недополученных доходов через АО "ДОМ.РФ", а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Круг участников программы предлагается определить по следующим критериям: гражданство РФ, наличие ученой степени кандидата или доктора наук, работа по основному месту в научной организации, вузе или организации реального сектора экономики, которая ведет исследования или подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития. По мнению автора инициативы, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а также даст стимул молодым исследователям не уходить из науки после защиты диссертации. Депутат просит Файзуллина совместно с Минобрнауки, Минфином, Минэкономразвития, Минцифры и АО "ДОМ.РФ" проработать вопрос о введении такой программы.

