https://1prime.ru/20260527/gossekretar-870238817.html
Госсекретарь США не покидал территорию аэропорта "Звартноц"
Госсекретарь США не покидал территорию аэропорта "Звартноц" - 27.05.2026, ПРАЙМ
Госсекретарь США не покидал территорию аэропорта "Звартноц"
Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв во вторник в Ереван, не покидал территорию аэропорта "Звартноц". | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:02+0300
2026-05-27T00:02+0300
2026-05-27T00:02+0300
экономика
мировая экономика
армения
сша
ереван
марко рубио
марк рубио
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870238817.jpg?1779829366
ЕРЕВАН, 26 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв во вторник в Ереван, не покидал территорию аэропорта "Звартноц".
Прямую трансляцию визита вел МИД Армении.
В аэропорту Рубио провел короткую встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем парафировал с ним рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа", а также подписал устав стратегического партнерства между странами и рамочный документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземов.
После короткого совместного пресс-подхода Рубио покинул Армению.
армения
сша
ереван
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, армения, сша, ереван, марко рубио, марк рубио, мид
Экономика, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, США, Ереван, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД
Госсекретарь США не покидал территорию аэропорта "Звартноц"
Госсекретарь США Марко Рубио не покидал территорию аэропорта "Звартноц"
ЕРЕВАН, 26 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв во вторник в Ереван, не покидал территорию аэропорта "Звартноц".
Прямую трансляцию визита вел МИД Армении.
В аэропорту Рубио провел короткую встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем парафировал с ним рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа", а также подписал устав стратегического партнерства между странами и рамочный документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземов.
После короткого совместного пресс-подхода Рубио покинул Армению.