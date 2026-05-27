Госсекретарь США не покидал территорию аэропорта "Звартноц" - 27.05.2026, ПРАЙМ
Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв во вторник в Ереван, не покидал территорию аэропорта "Звартноц". | 27.05.2026, ПРАЙМ
ЕРЕВАН, 26 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв во вторник в Ереван, не покидал территорию аэропорта "Звартноц". Прямую трансляцию визита вел МИД Армении. В аэропорту Рубио провел короткую встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем парафировал с ним рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа", а также подписал устав стратегического партнерства между странами и рамочный документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземов. После короткого совместного пресс-подхода Рубио покинул Армению.
ЕРЕВАН, 26 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв во вторник в Ереван, не покидал территорию аэропорта "Звартноц".
Прямую трансляцию визита вел МИД Армении.
В аэропорту Рубио провел короткую встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем парафировал с ним рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа", а также подписал устав стратегического партнерства между странами и рамочный документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземов.
После короткого совместного пресс-подхода Рубио покинул Армению.
 
