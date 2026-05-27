Капитализация южнокорейской SK Hynix достигла триллиона долларов
2026-05-27T11:28+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией и третьей азиатской, которая достигла капитализации в 1 триллион долларов, свидетельствуют данные торгов. В среду акции компании подорожали на 9,31%, до 2,243 миллиона вон, в ходе торгов цена достигла исторического рекорда в 2,358 миллиона вон. Таким образом, капитализация компании составила 1,05 триллиона долларов США, а максимально достигала 1,1 триллиона. Первой южнокорейской компанией, которая преодолела этот уровень, стала Samsung Electronics, это произошло в начале мая. Первой азиатской компанией с капитализацией выше триллиона долларов является тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ранее в среду южнокорейский биржевой индекс KOSPI обновил исторический рекорд, который теперь составляет 8 457,09 пункта. SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основана в 1983 года под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
