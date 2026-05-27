https://1prime.ru/20260527/ii-870257661.html
В России впервые обобщат судебную практику по делам, связанным с ИИ
В России впервые обобщат судебную практику по делам, связанным с ИИ - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России впервые обобщат судебную практику по делам, связанным с ИИ
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T15:52+0300
2026-05-27T15:52+0300
2026-05-27T15:52+0300
технологии
россия
рф
игорь краснов
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863842768_0:0:1365:769_1920x0_80_0_0_17ca143fcc53f0225f57347bf5f072a9.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе суда. "В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства", - рассказали в пресс-службе. Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений. "Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора", - добавили в пресс-службе. Также будет изучен массив административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц. По результатам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия, а полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы, заключили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20260526/ii-870227475.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863842768_0:0:1365:1025_1920x0_80_0_0_0950ddaeeb7d27a4e3a413b5632fd557.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, игорь краснов, верховный суд
Технологии, РОССИЯ, РФ, Игорь Краснов, Верховный суд
В России впервые обобщат судебную практику по делам, связанным с ИИ
Председатель Верховного суда Краснов поручил обобщить судебную практику по делам с ИИ
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе суда.
"В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда
Российской Федерации Игорь Краснов
дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства", - рассказали в пресс-службе.
Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений.
"Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора", - добавили в пресс-службе.
Также будет изучен массив административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц.
По результатам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия, а полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы, заключили в пресс-службе.
Названы основные страхи россиян в отношении ИИ