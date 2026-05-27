Уровень безработицы в Финляндии достиг 11,6%
2026-05-27T14:42+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Финляндии в апреле достиг 11,6%, экономисты не верят в улучшение ситуации с занятостью, пишет издание Iltalehti со ссылкой главного экономиста Центральной торговой палаты Юкку Аппельквиста.
"Уровень сезонно скорректированной безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет, то есть доля безработных в рабочей силе, в апреле составил 11,6%, тогда как годом ранее он составлял 10,0%", - говорится в материале.
Аппельквист, слова которого приводит издание, заявил, что признаков улучшения ситуации с занятостью пока нет.
"В начале года появились позитивные новости о финской экономике, но пока это не привело к увеличению занятости и не помогло решить проблему безработицы. С точки зрения рынка труда необходим более длительный период непрерывного роста", - приводит газета его слова.
