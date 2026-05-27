https://1prime.ru/20260527/indiya-870256827.html
США и Индия обсудят детали промежуточного торгового соглашения
США и Индия обсудят детали промежуточного торгового соглашения - 27.05.2026, ПРАЙМ
США и Индия обсудят детали промежуточного торгового соглашения
Делегация США с 1 по 4 июня посетит Индию для обсуждения и согласования деталей промежуточного двустороннего торгового соглашения, сообщило министерство... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T15:21+0300
2026-05-27T15:21+0300
2026-05-27T15:21+0300
мировая экономика
индия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870256827.jpg?1779884470
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Делегация США с 1 по 4 июня посетит Индию для обсуждения и согласования деталей промежуточного двустороннего торгового соглашения, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Индия и США в феврале 2025 года поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот - до 500 миллиардов долларов к 2030 году. Ранее в феврале было заключено рамочное соглашение по этой сделке. "Для продолжения обсуждений делегация США во главе с главным переговорщиком посетит Индию с 1 по 4 июня 2026 года", - говорится в официальном пресс-релизе индийского ведомства, опубликованном в среду. Как отмечается, переговоры пройдут в Нью-Дели. Согласно информации минторговли Индии, в рамках предстоящих встреч стороны планируют окончательно согласовать детали промежуточного соглашения и продолжить переговоры в рамках более широкого двусторонней торговой сделки в таких сферах, как доступ к рынкам, нетарифные меры, таможенное регулирование и упрощение торговых процедур, а также содействие инвестициям.
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, сша
Мировая экономика, ИНДИЯ, США
США и Индия обсудят детали промежуточного торгового соглашения
Делегация США посетит Индию с 1 по 4 июня для обсуждения деталей торгового соглашения
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Делегация США с 1 по 4 июня посетит Индию для обсуждения и согласования деталей промежуточного двустороннего торгового соглашения, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.
Индия
и США
в феврале 2025 года поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот - до 500 миллиардов долларов к 2030 году. Ранее в феврале было заключено рамочное соглашение по этой сделке.
"Для продолжения обсуждений делегация США во главе с главным переговорщиком посетит Индию с 1 по 4 июня 2026 года", - говорится в официальном пресс-релизе индийского ведомства, опубликованном в среду. Как отмечается, переговоры пройдут в Нью-Дели.
Согласно информации минторговли Индии, в рамках предстоящих встреч стороны планируют окончательно согласовать детали промежуточного соглашения и продолжить переговоры в рамках более широкого двусторонней торговой сделки в таких сферах, как доступ к рынкам, нетарифные меры, таможенное регулирование и упрощение торговых процедур, а также содействие инвестициям.