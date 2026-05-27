В России инфляция с 19 по 25 мая составила 0,07%

Инфляция в России на неделе с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции на уровне 0,02% за период с 13 по 18 мая, с начала года цены выросли на 3,22%, сообщил | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T19:15+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции на уровне 0,02% за период с 13 по 18 мая, с начала года цены выросли на 3,22%, сообщил в среду Росстат. "За период с 19 по 25 мая 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала месяца - 100,11%, с начала года - 103,22%", - говорится в публикации статистического ведомства. Снижение цен на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем составило 0,1%. В частности помидоры подешевели на 3,6%. В то же время выросли цены на лук - на 2,1%, свеклу - на 1,6%, капусту и морковь - на 1,3%, картофель - на 0,8%, огурцы - на 0,2%, яблоки - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 19 по 25 мая подорожали: сахар - на 0,9%, сосиски, сардельки - на 0,4%, рыба мороженая - на 0,3%, говядина и соль - на 0,2%, мясо кур, пшеничный хлеб, макаронные изделия - 0,1%. Подешевели яйца - на 2,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, маргарин - на 0,5%, вареные колбасы, сливочное масло, мясные консервы для детского питания и рис - на 0,4%, свинина, молоко (ультрапастеризованное) и сметана - на 0,3%, баранина, молоко (пастеризованное), кефир, творог, овощные консервы для детского питания и вермишель - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мука, пшено и чай - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 19 по 25 мая подорожали спички (на 0,8%), туалетная бумага (на 0,3%), зубные пасты и щетки, туалетное мыло (на 0,2%), пеленки для новорожденных (на 0,1%). Снизились цены на хозяйственное мыло (на 0,4%), стиральные порошки (на 0,3%), детские подгузники и гигиенические прокладки (на 0,2%). Электропылесосы за отчетный период подешевели на 0,5%, телевизоры - на 0,4%, при этом смартфоны стали дороже на 0,5%. Цены на отечественные и иностранные легковые автомобили остались на прежнем уровне. Дизельное топливо подорожало на 0,5%, бензин - на 0,3%. Росстат за неделю с 19 по 25 мая зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, римантадин подорожал на 0,4%, активированный уголь и нимесулид - на 0,3%, левомеколь, анальгин и ренгалин - на 0,2%, корвалол - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин (на 0,1%).

