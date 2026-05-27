Число IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году
2026-05-27T10:14+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло 1,869 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Численность занятых выросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона человек в 2025 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%", - сообщили там со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли. В аппарате отметили, что среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 миллиона рублей в год или порядка 171 тысячи рублей в месяц. В конце декабря 2024 года Сбербанк оценил дефицит IT-специалистов в России до 2030 года примерно в 1 миллион человек. Тогда же глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков до 2030 года, а также отдельно сфокусироваться на специалистах в таких сферах, как робототехника и искусственный интеллект. Ежеквартальный мониторинг проводит АНО "Цифровая экономика". В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр IT-компаний. Поставщиками данных для оценки IT-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.
