https://1prime.ru/20260527/izrail-870244158.html

"Давний спор": позорное решение Украины вызвало ярость в Израиле

"Давний спор": позорное решение Украины вызвало ярость в Израиле - 27.05.2026, ПРАЙМ

"Давний спор": позорное решение Украины вызвало ярость в Израиле

Перезахоронение Андрея Мельника, который возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*), вызвало обострение дебатов вокруг нацистской идеологии в... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T05:09+0300

2026-05-27T05:09+0300

2026-05-27T05:09+0300

общество

украина

израиль

киевская область

андрей мельник

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Перезахоронение Андрея Мельника, который возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*), вызвало обострение дебатов вокруг нацистской идеологии в современном украинском обществе, пишет израильская газета Jerusalem Post."Эта церемония стала очередным витком в давнем споре о чествовании на Украине националистических деятелей эпохи Второй мировой войны, связанных с сотрудничеством с нацистами", — говорится в материале.Издание указывает, что ОУН* сотрудничала с нацистскими силами в борьбе против советской власти, активно пропагандируя антисемитизм и участвовала в преследованиях евреев в годы Холокоста.Недавно Министерство иностранных дел Израиля выразило осуждение в связи с событием на Украине, связанным с Мельником.В начале недели президент Владимир Зеленский, дед которого сражался на стороне СССР в Великой Отечественной войне, принял участие в перезахоронении лидера ОУН* в Киевской области. В украинских медиа упоминалось в марте, что останки и других руководителей этой националистической организации могут быть также перезахоронены в Украине.Боевое подразделение ОУН* — "Украинская повстанческая армия"* — вело борьбу против советских войск, сотрудничая с армией нацистской Германии. На счету действий ОУН-УПА* числится множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году, когда также были убиты тысячи украинцев, отказавшихся работать с националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://1prime.ru/20260526/ukraina-870237318.html

https://1prime.ru/20260525/zelenskiy-870189882.html

https://1prime.ru/20260524/ukraina-870186432.html

украина

израиль

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, израиль, киевская область, андрей мельник, владимир зеленский