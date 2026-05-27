"Давний спор": позорное решение Украины вызвало ярость в Израиле
JP: перезахоронение лидера ОУН усилило спор о чествовании нацистов на Украине
Флаг Израиля на улице в Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Перезахоронение Андрея Мельника, который возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*), вызвало обострение дебатов вокруг нацистской идеологии в современном украинском обществе, пишет израильская газета Jerusalem Post.
"Эта церемония стала очередным витком в давнем споре о чествовании на Украине националистических деятелей эпохи Второй мировой войны, связанных с сотрудничеством с нацистами", — говорится в материале.
"Эта церемония стала очередным витком в давнем споре о чествовании на Украине националистических деятелей эпохи Второй мировой войны, связанных с сотрудничеством с нацистами", — говорится в материале.
Издание указывает, что ОУН* сотрудничала с нацистскими силами в борьбе против советской власти, активно пропагандируя антисемитизм и участвовала в преследованиях евреев в годы Холокоста.
Недавно Министерство иностранных дел Израиля выразило осуждение в связи с событием на Украине, связанным с Мельником.
Недавно Министерство иностранных дел Израиля выразило осуждение в связи с событием на Украине, связанным с Мельником.
В начале недели президент Владимир Зеленский, дед которого сражался на стороне СССР в Великой Отечественной войне, принял участие в перезахоронении лидера ОУН* в Киевской области. В украинских медиа упоминалось в марте, что останки и других руководителей этой националистической организации могут быть также перезахоронены в Украине.
Боевое подразделение ОУН* — "Украинская повстанческая армия"* — вело борьбу против советских войск, сотрудничая с армией нацистской Германии. На счету действий ОУН-УПА* числится множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году, когда также были убиты тысячи украинцев, отказавшихся работать с националистами.
Боевое подразделение ОУН* — "Украинская повстанческая армия"* — вело борьбу против советских войск, сотрудничая с армией нацистской Германии. На счету действий ОУН-УПА* числится множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году, когда также были убиты тысячи украинцев, отказавшихся работать с националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация