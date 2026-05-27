Йемен может быть представлен на ПМЭФ делегацией высокого уровня

Посол Йемена в России Ахмед Салем Аль-Вахейши заявил РИА Новости, что Йемен может быть представлен делегацией высокого уровня на Петербургском международном...

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Посол Йемена в России Ахмед Салем Аль-Вахейши заявил РИА Новости, что Йемен может быть представлен делегацией высокого уровня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Мы надеемся, что на этот раз наша страна примет участие в составе делегации высокого уровня", - сказал посол, отвечая на вопрос о составе делегации на форуме. Он отметил, что ПМЭФ является такой площадкой, где поднимаются различные темы, в том числе экономические, экологические вопросы, а также вопросы продовольственной безопасности. "Мы ожидаем от форума, как и в предыдущие годы, очень важных результатов, которые могут послужить взаимным интересам как России, так и моей стране - Йемену, а также другим странам-участницам", - подчеркнул посол. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

