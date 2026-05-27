https://1prime.ru/20260527/kauchuk-870266993.html

В России в январе-апреле выпуск синтетических каучуков снизился на 7,7%

В России в январе-апреле выпуск синтетических каучуков снизился на 7,7% - 27.05.2026, ПРАЙМ

В России в январе-апреле выпуск синтетических каучуков снизился на 7,7%

Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-апреле 2026 года снизилось на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 485 тысяч... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T22:03+0300

2026-05-27T22:03+0300

2026-05-27T22:03+0300

бизнес

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-апреле 2026 года снизилось на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 485 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата. При этом в апреле их выпуск составил 93,1 тысячи тонн, что на 31,1% меньше в месячном выражении и на 26,3% меньше в годовом. Производство пластмасс за первые четыре месяца увеличилось на 1,8% - до 3,754 миллиона тонн. За апрель их выпуск составил 956 тысяч тонн (снижение на 1,4% по сравнению с мартом и рост на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Согласно данным Росстата, производство синтетических каучуков в первичных формах в стране по итогам 2025 года снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат