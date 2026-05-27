В России в январе-апреле выпуск синтетических каучуков снизился на 7,7% - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России в январе-апреле выпуск синтетических каучуков снизился на 7,7%
В России в январе-апреле выпуск синтетических каучуков снизился на 7,7%

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-апреле 2026 года снизилось на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 485 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата.
При этом в апреле их выпуск составил 93,1 тысячи тонн, что на 31,1% меньше в месячном выражении и на 26,3% меньше в годовом.
Производство пластмасс за первые четыре месяца увеличилось на 1,8% - до 3,754 миллиона тонн. За апрель их выпуск составил 956 тысяч тонн (снижение на 1,4% по сравнению с мартом и рост на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Согласно данным Росстата, производство синтетических каучуков в первичных формах в стране по итогам 2025 года снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.
 
