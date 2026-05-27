https://1prime.ru/20260527/kitaj-870243680.html

Китай нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года

Китай нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года - 27.05.2026, ПРАЙМ

Китай нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года

Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T04:47+0300

2026-05-27T04:47+0300

2026-05-27T04:47+0300

экономика

россия

китай

рф

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870243680.jpg?1779846446

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Стоимость экспорта этих гаджетов из КНР в РФ в апреле составила 211,1 миллиона долларов - максимум с ноября 2024 года, когда в Россию прибыло смартфонов из Китая на 275,6 тысячи долларов. За месяц поставки выросли на 26%, а в годовом выражении - в 1,7 раза. Всего за первые четыре месяца этого года Россия импортировала смартфонов из Поднебесной на 651,4 миллиона долларов - на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году. По итогам месяца среди главных покупателей умных телефонов у Китая РФ заняла девятое место. В марте она была 11-й, а год назад - 16-й. В пятерку вошли Япония (829,9 миллиона долларов), США (747,3 миллиона), Нидерланды (367,2 миллиона), ОАЭ (351,3 миллиона) и Великобритания (288,3 миллиона).

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, кнр