Биржи АТР торгуются разнонаправленно, KOSPI достиг исторического максимума - 27.05.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно, KOSPI достиг исторического максимума
2026-05-27T08:17+0300
08:17 27.05.2026
 
Биржи АТР торгуются разнонаправленно, KOSPI достиг исторического максимума

KOSPI достиг рекорда после предотвращения забастовки в Samsung

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы не уверены в мире на Ближнем Востоке, при этом южнокорейский KOSPI заметно растет, примерно на 4%, достигнув рекордного исторического значения, за счет акций ряда компаний, включая Samsung, где была предотвращена забастовка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.57 мск южнокорейский индекс KOSPI подскакивает на 3,38% относительно предыдущего закрытия, до 8 319,46 пункта, а ранее в ходе торгов показатель достигал исторически максимального значения в 8 457,09 пункта.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite в то же время падает на 1,11%, до 4 099,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 2 843,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,85%, до 25 382,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,28%, до 8 682,20 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,76%, до 65 491,75 пункта.
Индексы растут разнонаправленно, поскольку оптимизм инвесторов начала недели иссяк - они снова не уверены в скором мире на Ближнем Востоке в результате переговоров представителей США и Ирана. Хотя накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил эмиру Катара Тамиму бен-Хамаду-аль-Тани о готовности к завершению "работы над окончанием конфликта".
"Рынки сейчас просто ждут чего-то конкретного, когда речь заходит о соглашении между США и Ираном. Много хороших новостей уже учтено в цене, и есть место для разочарования, если не будет объявлено что-то всеобъемлющее", - сказал агентству Рейтер старший аналитик финансовых рынков в Capital.com Кайл Родда (Kyle Rodda).
Трейдеры при этом обратили внимание на положительную динамику в корпоративном секторе Южной Кореи. Так бумаги дочерней компании Hyundai, производящей автомобильные комплектующие, Hyundai Mobis, дорожают на 2,71%, а акции технологической Samsung Electronics растут в цене на 5,43%.
Подобный стремительный рост стоимости акций технологических компании может быть связан с тем, что профсоюз Samsung в среду при посредничестве правительства проголосовал за соглашение о компенсации для работников производителей микросхем, которые должны будут получить от компании бонусы в среднем около 340 тысяч долларов.
Агентство Блумберг отмечает, что это соглашение позволило предотвратить забастовку, которая грозила нарушить глобальные поставки микросхем.
