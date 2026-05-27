Пилота севшего под Красноярском самолета отключили от аппарата ИВЛ

Врачи отключили от аппарата ИВЛ пилота самолета "Аэропракт", совершившего 25 мая жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T07:55+0300

КРАСНОЯРСК, 27 мая – ПРАЙМ. Врачи отключили от аппарата ИВЛ пилота самолета "Аэропракт", совершившего 25 мая жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона. В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией были доставлены в Красноярскую краевую больницу. В минздраве региона сообщали, что один из доставленных в больницу находится в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. "Пилот, получивший наиболее тяжелые травмы, находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, стабильное, без отрицательной динамики, он переведен с ИВЛ на самостоятельное дыхание, в сознании. Второй пострадавший проходит лечение в отделении нейрохирургии, его состояние средней тяжести", - сказала собеседница агентства. По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами.

общество , здоровье, красноярский край, ск рф