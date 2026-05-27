В Британии вспыхнул скандал из-за Крыма
Британское издание The Telegraph обнаружило старые высказывания Роберта Кеньона, кандидата от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин в...
2026-05-27T17:10+0300
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Британское издание The Telegraph обнаружило старые высказывания Роберта Кеньона, кандидата от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин в избирательном округе Мейкерфилд, в которых он поддерживал возврат Крыма в состав России. "Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", — приводит издание его слова.Таким образом, Кеньон ответил на комментарий пользователя, который назвал возвращение Крыма "демократией в действии". Британский министр по оборонным закупкам Люк Поллард обвинил кандидата в распространении "позиций Кремля". Однако представитель партии Reform UK выразил поддержку Кеньону, заявив, что он станет отличным депутатом.
The Telegraph: кандидат на выборах в Британии высказывался о праве России на Крым