В Британии вспыхнул скандал из-за Крыма - 27.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260527/krym-870259747.html
В Британии вспыхнул скандал из-за Крыма
17:10 27.05.2026
 
В Британии вспыхнул скандал из-за Крыма

The Telegraph: кандидат на выборах в Британии высказывался о праве России на Крым

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Британское издание The Telegraph обнаружило старые высказывания Роберта Кеньона, кандидата от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин в избирательном округе Мейкерфилд, в которых он поддерживал возврат Крыма в состав России.
"Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", — приводит издание его слова.
Таким образом, Кеньон ответил на комментарий пользователя, который назвал возвращение Крыма "демократией в действии".
Британский министр по оборонным закупкам Люк Поллард обвинил кандидата в распространении "позиций Кремля". Однако представитель партии Reform UK выразил поддержку Кеньону, заявив, что он станет отличным депутатом.
