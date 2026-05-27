ЦБ объявил официальный курс валют на четверг
2026-05-27T17:29+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,48 копейки - до 10,4557 рубля, доллара - на 76,68 копейки, до 70,9012 рубля, евро - на 57,51 копейки, до 82,7224 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ: официальный курс юаня на четверг снизился на 9,48 копейки, доллара — на 76,68 копейки
