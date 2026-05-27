В Лаосе семь горняков остаются заблокированными в затопленной пещере - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Лаосе семь горняков остаются заблокированными в затопленной пещере
2026-05-27T06:42+0300
06:42 27.05.2026
 
В Лаосе семь горняков остаются заблокированными в затопленной пещере

ДЖАКАРТА, 27 мая - ПРАЙМ. Семь рабочих, занимавшихся поиском золота, остаются заблокированными в затопленной пещере в провинции Сайсомбун в Лаосе уже более недели, спасателям пока не удается добраться до них из-за высокого уровня воды и нехватки кислорода, сообщил телеканал Channel 7.
По данным канала, десять горняков вошли в пещеру в районе Лонгченг 19 мая для поиска золота. После сильных дождей входы и выходы оказались затоплены, а часть подземных ходов обрушилась, уточнил телеканал. Троим рабочим удалось выбраться наружу, судьба еще семи остается неизвестной, добавил канал. Власти Лаоса обратились за помощью к тайским спасателям, имеющим опыт проведения операций в пещерах после спасения подростковой футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в 2018 году, отметил телеканал.
"Низкий уровень кислорода у входа в пещеру и поднимающаяся вода остаются основными препятствиями. Мы тщательно планируем операцию, чтобы обеспечить безопасность спасателей", - заявили тайские спасатели каналу.
По словам спасателей, доступ к месту, где велась добыча золота, возможен только через узкий тоннель шириной около 60 сантиметров, подчеркнул телеканал.
"Чтобы добраться до камеры, где работали шахтеры, необходимо проползти около 100 метров от входа в пещеру", - рассказали спасатели каналу.
Однако дальнейшему продвижению мешает высокий уровень воды, продолжил телеканал. Непрекращающиеся дожди увеличивают приток воды в пещеру и осложняют проведение операции, заключил канал.
 
