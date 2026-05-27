https://1prime.ru/20260527/likhachev-870260037.html
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении - 27.05.2026, ПРАЙМ
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении
"Росатом" не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T17:17+0300
2026-05-27T17:17+0300
2026-05-27T17:32+0300
россия
алексей лихачев
росатом
армения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев."Пока мы окончательного ответа не получили от армянской стороны", - сказал Лихачев в интервью "Известиям". Он отметил, что не хотел бы, чтобы вопрос эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС ушел в плоскость политических обсуждений. По словам Лихачева, "Росатом" работает над продлением контракта на обслуживание до 2036 года."В соответствии с нашим контрактом с армянским заказчиком осуществляем работу по продлению работы энергоблока. Эти работы завершены на горизонте до 2031 года, идет оформление документов. Но и у нас, в принципе, не вызывает сомнений, мы понимаем дальнейшую работу, связанную с продлением до 2036 года", - уточнил он."Знаем, что идут переговоры с европейскими поставщиками, идут переговоры с американскими поставщиками. В том числе недавно в ходе визита был подписан ряд документов общего характера", - добавил Лихачев.Глава "Росатома" добавил, что корпорация готова покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС и экспортировать в соседние страны.В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом, армения
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АРМЕНИЯ
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении
"Росатом" не получил ответа от Армении по эксплуатации энергоблока на Мецаморской АЭС
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Пока мы окончательного ответа не получили от армянской стороны", - сказал Лихачев
в интервью "Известиям".
Он отметил, что не хотел бы, чтобы вопрос эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС ушел в плоскость политических обсуждений. По словам Лихачева, "Росатом
" работает над продлением контракта на обслуживание до 2036 года.
"В соответствии с нашим контрактом с армянским заказчиком осуществляем работу по продлению работы энергоблока. Эти работы завершены на горизонте до 2031 года, идет оформление документов. Но и у нас, в принципе, не вызывает сомнений, мы понимаем дальнейшую работу, связанную с продлением до 2036 года", - уточнил он.
"Знаем, что идут переговоры с европейскими поставщиками, идут переговоры с американскими поставщиками. В том числе недавно в ходе визита был подписан ряд документов общего характера", - добавил Лихачев.
Глава "Росатома" добавил, что корпорация готова покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС и экспортировать в соседние страны.
В Армении
действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
Народ Армении лишится рынка России, заявил Медведев