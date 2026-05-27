https://1prime.ru/20260527/likhachev-870260037.html

Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении

Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении - 27.05.2026, ПРАЙМ

Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении

"Росатом" не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T17:17+0300

2026-05-27T17:17+0300

2026-05-27T17:32+0300

россия

алексей лихачев

росатом

армения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев."Пока мы окончательного ответа не получили от армянской стороны", - сказал Лихачев в интервью "Известиям". Он отметил, что не хотел бы, чтобы вопрос эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС ушел в плоскость политических обсуждений. По словам Лихачева, "Росатом" работает над продлением контракта на обслуживание до 2036 года."В соответствии с нашим контрактом с армянским заказчиком осуществляем работу по продлению работы энергоблока. Эти работы завершены на горизонте до 2031 года, идет оформление документов. Но и у нас, в принципе, не вызывает сомнений, мы понимаем дальнейшую работу, связанную с продлением до 2036 года", - уточнил он."Знаем, что идут переговоры с европейскими поставщиками, идут переговоры с американскими поставщиками. В том числе недавно в ходе визита был подписан ряд документов общего характера", - добавил Лихачев.Глава "Росатома" добавил, что корпорация готова покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС и экспортировать в соседние страны.В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, росатом, армения