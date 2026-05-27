Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении - 27.05.2026, ПРАЙМ
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении
2026-05-27T17:17+0300
2026-05-27T17:32+0300
17:17 27.05.2026 (обновлено: 17:32 27.05.2026)
 
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении

"Росатом" не получил ответа от Армении по эксплуатации энергоблока на Мецаморской АЭС

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" не получил ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Пока мы окончательного ответа не получили от армянской стороны", - сказал Лихачев в интервью "Известиям".
Он отметил, что не хотел бы, чтобы вопрос эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС ушел в плоскость политических обсуждений. По словам Лихачева, "Росатом" работает над продлением контракта на обслуживание до 2036 года.
"В соответствии с нашим контрактом с армянским заказчиком осуществляем работу по продлению работы энергоблока. Эти работы завершены на горизонте до 2031 года, идет оформление документов. Но и у нас, в принципе, не вызывает сомнений, мы понимаем дальнейшую работу, связанную с продлением до 2036 года", - уточнил он.
"Знаем, что идут переговоры с европейскими поставщиками, идут переговоры с американскими поставщиками. В том числе недавно в ходе визита был подписан ряд документов общего характера", - добавил Лихачев.
Глава "Росатома" добавил, что корпорация готова покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС и экспортировать в соседние страны.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатомАРМЕНИЯ
 
 
