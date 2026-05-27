Россия увеличила импорт контактных линз из Китая в семь раз - 27.05.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт контактных линз из Китая в семь раз
2026-05-27T21:24+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года увеличила импорт китайских контактных линз в 7,1 раза в годовом выражении – до 738 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Поставки китайских линз в Россию в январе 2026 года составляли всего 300 долларов. Однако, в феврале закупки линз выросли в 400 раз - до 119 тысяч долларов по сравнению с предшествующим месяцем, а в марте – в 3 раза, до 321 тысячи долларов. В апреле сумма была на 7% меньше – 300 тысяч долларов.
Россия с долей 7% в январе-апреле стала четвертой крупнейшей страной-импортером контактных линз из Китая. Также в пятерку вошли Индонезия (24%), Малайзия (12%), Вьетнам (10%) и Южная Корея (6%).
