В Литве сделали мрачное признание после вторжения украинских БПЛА

2026-05-27T07:39+0300

технологии

общество

литва

польша

прибалтика

дональд туск

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Литва сталкивается с изменившимися обстоятельствами после того, как украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство страны, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью Euronews."Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны", — сказал он.Каунас подчеркнул, что Литва должна быть готовой к повторению подобных инцидентов на фоне сложной ситуации в регионе."Нам нужно адаптироваться, потому что вероятность повторения подобных сценариев очень высока", — подчеркнул министр.На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что учащение инцидентов с беспилотниками в Прибалтике свидетельствует о реальной угрозе военного конфликта в Европе.С конца марта дроны неоднократно проникали в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. В ответ Москва адресовала прибалтийским странам особое предупреждение.19 мая российская Служба внешней разведки сообщила, что командование украинских вооруженных сил готовится нанести серию новых атак на тыловые регионы страны. Украина планирует запускать дроны с территории прибалтийских государств, чтобы уменьшить время их подлета до целей.

