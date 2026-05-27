"Их предупреждали". Заявление Медведева вызвало бурную реакцию на Западе
2026-05-27T11:53+0300
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на комментарий зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что отказ Евросоюза вывести из Киева свой персонал после предупреждения российского МИД связан с наличием "лишних" дипломатов."Вы ведь их предупреждали. Они же не дети малые", — подчеркнул @GabeZZOZZ."Они называют действия России блефом, и пришло время, чтобы Москва самым жестоким образом показала, что связываться с ней — ужасная ошибка", — отметил @TantumHon11590."Надеюсь, перед вашей атакой они отправят в Киев всех европейских лидеров и руководство ЕС. Мы, европейцы, сыты ими всеми по горло. Они здесь для того, чтобы защищать не нас, а Израиль", — высказался @tower_dk."Эти идиоты в ЕС ничего не поймут, пока не убедятся в этом на собственном опыте", — резюмировал @TheDarkFacts.В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило, что нападение Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске стало последней каплей, и теперь Российская армия начнёт осуществлять систематические удары по объектам украинской оборонной промышленности, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в столице. Ведомство посоветовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, покинуть Киев как можно быстрее.
киев, запад, москва, дмитрий медведев, мид рф, мид, ес
