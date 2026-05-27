В Минфине отреагировали на предложения ввести налог на сверхприбыль - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Минфине отреагировали на предложения ввести налог на сверхприбыль
Замглавы Минфина Сазанов: обсуждений по введению налога на сверхприбыль не ведется

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России не ведет обсуждений по введению налога на сверхприбыль, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Сейчас таких обсуждений нет. Опять-таки, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку - 2027-2029 - в целом комплексе будут рассматриваться все доходы и расходы бюджета. Соответственно, исходя из потребностей будет приниматься решение. Пока никаких решений по windfall tax нет, этот вопрос не обсуждается", - ответил он на вопрос, обсуждается ли сейчас необходимость введения налога на сверхприбыль.
По словам замминистра, надо сформировать расходную базу на ближайшую трехлетку и посмотреть, какие будут доходы.
"Исходя из макропрогноза, который подготовит Минэкономразвития, потом уже будут приниматься решения о необходимой донастройке налогов", - добавил он.
