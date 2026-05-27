Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разместил ОФЗ на 70 миллиардов рублей - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/minfin-870258352.html
Минфин разместил ОФЗ на 70 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ на 70 миллиардов рублей - 27.05.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 70 миллиардов рублей
Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T16:32+0300
2026-05-27T16:32+0300
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd5cece630942c48da69fe435005e92a.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 97,553 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 86,8985% от номинала, средневзвешенная цена - 86,9297% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,11% годовых, средневзвешенная доходность - 14,1% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
https://1prime.ru/20260512/tsb-869869943.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3400da8f0a714d514c931a5371bea576.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, минфин
Финансы, РОССИЯ, Минфин
16:32 27.05.2026
 
Минфин разместил ОФЗ на 70 миллиардов рублей

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26251 на 70 миллиардов рублей с погашением в 2030 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 97,553 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 86,8985% от номинала, средневзвешенная цена - 86,9297% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,11% годовых, средневзвешенная доходность - 14,1% годовых.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Системно значимые банки сократили долю на аукционах ОФЗ
12 мая, 18:50
 
ФинансыРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала