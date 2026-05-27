Минфин разместил ОФЗ на 70 миллиардов рублей

Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T16:32+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 97,553 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 86,8985% от номинала, средневзвешенная цена - 86,9297% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,11% годовых, средневзвешенная доходность - 14,1% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

