Минкультуры исполнило бюджет на 99,6% в 2025 году

2026-05-27T00:30+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министерство культуры России исполнило бюджет на 99,6% в 2025 году, этот показатель выше кассового исполнения за последние пять лет, следует из данных Счетной палаты РФ. "В отчетном году Минкультуры исполнило расходы на уровне 99,6% (в сумме 203,4 миллиарда рублей), что выше соответствующих показателей кассового исполнения за последние пять лет (в 2024 году – 94,3%, в 2023 году – 97,7%, в 2022 году – 98,9%, в 2021 году – 98,6%)", - говорится в сообщении. Как отметил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, повышение уровня исполнения расходов обусловлено сокращением бюджетных ассигнований на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями, которые не могли быть освоены из-за санкций. Однако по итогам проверки было выявлено недостаточное качество планирования расходов. Средства федерального бюджета в размере 2,9 миллиарда рублей на реализацию в прошлом году положений послания президента Федеральному Собранию в части вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот были невостребованы и полностью перераспределены на иные цели. Кроме того, отмечены риски неисполнения аналогичных расходов в 2026 году. Также исходя из данных отчета, наблюдается невостребованность части средств, предоставленных Минкультуры РФ из резервных фондов правительства, причем по отдельным направлениям эти средства не осваиваются на протяжении последних трех лет. "Результаты проверки свидетельствуют о недостаточности мер, принимаемых министерством для сокращения дебиторской задолженности: за год она снизилась всего на 1,8%, составив на 1 января 2026 года 49,4 миллиарда рублей. При этом долгосрочная дебиторская задолженность выросла в девять раз, а просроченная – в 5,5 раза", - добавляется в сообщении. При этом расходы на реализацию программы "Развитие культуры" исполнены на высоком уровне с показателем 99,6%. По данным предварительного отчета о реализации госпрограммы в 2025 году, все 11 программных показателей достигнуты. Однако плановые значения ряда показателей не соответствуют положениям стратегических документов в сфере культуры. Отмечена вероятность завышения значений и формального выполнения показателя "Число посещений культурных мероприятий", поэтому необходимы уточнения методик расчета отдельных показателей. "Исполнение расходов Минкультуры по межбюджетным трансфертам составило 22,2 миллиарда рублей, или 99,8%. Всего в 2025 году регионам предоставлено 30 межбюджетных трансфертов. Проверка показала, по большинству трансфертов Министерством было обеспечено эффективное взаимодействие с субъектами РФ по освоению и оперативному перераспределению средств в течение года между регионами, объектами капитального строительства и направлениями поддержки", - следует из анализа Счетной палаты. Некоторые регионы не достигли результатов использования субсидий и контрольных точек строительства, поэтому часть субсидий подлежит возврату в бюджет государства. Ставропольский край, Ивановская и Орловская области не приняли достаточных мер по освоению выделенных им трансфертов - так, средства использованы на уровне от 44,6 до 63,7%. По итогам проверки Счетная палата отметила риски неполного кассового освоения субсидий, предусмотренных в 2026 году, в частности по программе "Земский работник культуры", а также создание мемориального комплекса "Судбищенская битва" в Орловской области и реализацию программы "Пушкинская карта".

