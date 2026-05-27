Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/minpromtorg-870245129.html
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике
Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T05:57+0300
2026-05-27T05:57+0300
технологии
экономика
россия
арктика
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870245129.jpg?1779850623
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. "Мы используем комбинированный подход. В благоприятных погодных условиях беспилотники эффективно применяются для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. В сложной метеообстановке дополнительно используются традиционные средства наблюдения - радары, спутниковые системы и судовые комплексы", - сказал Шпак. Он подчеркнул, что российские БАС уже применяются в арктических широтах для сезонных и вспомогательных задач. При этом создание специализированных платформ для круглогодичной эксплуатации в Арктике является важной стратегической задачей для отечественной промышленности. "Мы не просто реагируем на технологические вызовы, а формируем основу для будущего освоения Арктики", - добавил Шпак. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 мая в 8.00 мск.
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, арктика, минпромторг
Технологии, Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Минпромторг
05:57 27.05.2026
 
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике

Замглавы Минпромторга Шпак: беспилотники уже используются на севере России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов.
"Мы используем комбинированный подход. В благоприятных погодных условиях беспилотники эффективно применяются для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. В сложной метеообстановке дополнительно используются традиционные средства наблюдения - радары, спутниковые системы и судовые комплексы", - сказал Шпак.
Он подчеркнул, что российские БАС уже применяются в арктических широтах для сезонных и вспомогательных задач. При этом создание специализированных платформ для круглогодичной эксплуатации в Арктике является важной стратегической задачей для отечественной промышленности.
"Мы не просто реагируем на технологические вызовы, а формируем основу для будущего освоения Арктики", - добавил Шпак.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 мая в 8.00 мск.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯАРКТИКАМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала