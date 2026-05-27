В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки,...

2026-05-27T05:57+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. "Мы используем комбинированный подход. В благоприятных погодных условиях беспилотники эффективно применяются для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. В сложной метеообстановке дополнительно используются традиционные средства наблюдения - радары, спутниковые системы и судовые комплексы", - сказал Шпак. Он подчеркнул, что российские БАС уже применяются в арктических широтах для сезонных и вспомогательных задач. При этом создание специализированных платформ для круглогодичной эксплуатации в Арктике является важной стратегической задачей для отечественной промышленности. "Мы не просто реагируем на технологические вызовы, а формируем основу для будущего освоения Арктики", - добавил Шпак. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 мая в 8.00 мск.

