https://1prime.ru/20260527/minpromtorg-870245129.html
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике
Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T05:57+0300
2026-05-27T05:57+0300
2026-05-27T05:57+0300
технологии
экономика
россия
арктика
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870245129.jpg?1779850623
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов.
"Мы используем комбинированный подход. В благоприятных погодных условиях беспилотники эффективно применяются для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. В сложной метеообстановке дополнительно используются традиционные средства наблюдения - радары, спутниковые системы и судовые комплексы", - сказал Шпак.
Он подчеркнул, что российские БАС уже применяются в арктических широтах для сезонных и вспомогательных задач. При этом создание специализированных платформ для круглогодичной эксплуатации в Арктике является важной стратегической задачей для отечественной промышленности.
"Мы не просто реагируем на технологические вызовы, а формируем основу для будущего освоения Арктики", - добавил Шпак.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 мая в 8.00 мск.
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, арктика, минпромторг
Технологии, Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о применении беспилотников в Арктике
Замглавы Минпромторга Шпак: беспилотники уже используются на севере России
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в интервью РИА Новости рассказал, что беспилотные технологии уже используются на севере страны для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов.
"Мы используем комбинированный подход. В благоприятных погодных условиях беспилотники эффективно применяются для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. В сложной метеообстановке дополнительно используются традиционные средства наблюдения - радары, спутниковые системы и судовые комплексы", - сказал Шпак.
Он подчеркнул, что российские БАС уже применяются в арктических широтах для сезонных и вспомогательных задач. При этом создание специализированных платформ для круглогодичной эксплуатации в Арктике является важной стратегической задачей для отечественной промышленности.
"Мы не просто реагируем на технологические вызовы, а формируем основу для будущего освоения Арктики", - добавил Шпак.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 мая в 8.00 мск.