В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн
В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн

Замглавы Минздрава Ваньков: перечень справок, которые можно получить онлайн, расширят

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
"В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ", - сказал Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.
По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, "и сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой".
Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через "Госуслуги" при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ.
