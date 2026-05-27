В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн

Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T14:37+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ", - сказал Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме. По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, "и сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой". Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через "Госуслуги" при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ.

