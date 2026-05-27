https://1prime.ru/20260527/minzdrav-870255844.html
В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн
В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн
Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T14:37+0300
2026-05-27T14:37+0300
2026-05-27T14:37+0300
общество
здоровье
бизнес
рф
госдума
минздрав рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864612373_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_a058b02edb0df0071a0c3cf6253aff11.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ", - сказал Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме. По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, "и сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой". Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через "Госуслуги" при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ.
https://1prime.ru/20260502/minzdrav-869629338.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864612373_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_406a9b686c534999664424b228ce344f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, бизнес, рф, госдума, минздрав рф
Общество , Здоровье, Бизнес, РФ, Госдума, Минздрав РФ
В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн
Замглавы Минздрава Ваньков: перечень справок, которые можно получить онлайн, расширят
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
"В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ", - сказал Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме
.
По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, "и сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой".
Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через "Госуслуги" при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ.
Минздрав объяснил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках