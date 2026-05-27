Минфин рассмотрит сохранение порога освобождения от НДС для малого бизнеса
2026-05-27T14:56+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин допустил сохранение порога освобождения от НДС малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей на 2027 год - все опции по этому вопросу будут рассматриваться в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. "Все опции возможны, дискуссии будут в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета", - ответил он на вопрос, действительно ли Минфин может отказаться от идеи снижения порога НДС для малого и среднего бизнеса в следующем году. Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал предположение, что Минфин может сохранить на 2027 год порог освобождения от НДС малых предприятий на уровне 20 миллионов рублей. Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Сазанов: отказ от снижения порога НДС для МСП рассмотрят при подготовки бюджета
