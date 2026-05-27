Российские военные вышли к Новопавловке - 27.05.2026, ПРАЙМ
Российские военные вышли к Новопавловке
06:18 27.05.2026
 
Российские военные вышли к Новопавловке

Минобороны: бойцы группировки войск "Центр" вышли к окрестностям Новопавловки

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" мощным броском на мотоциклах вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады "Урал" группировки войск "Центр" в ходе активных наступательных действий вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
По словам командира разведывательного взвода Виталия Сахно, неожиданным заходом с фланга на мотоциклах, преодолев различные инженерные заграждения, бойцы залетели в Новопавловку, сломив дух противника, и приступили к наступлению.
"Российский взвод неожиданно залетел с фланга на мотоциклах, преодолев многочисленные инженерные заграждения противника, такие как лепестки, ежи, самодельные устройства. Бойцы даже на спущенных колесах дошли до цели, сломив психику противника, так как он бежал вразброс, а кто-то не успел. В этом году мы прорвались в Новопавловку, обойдя все их укрепления и амбиции, и начали действовать", - заявил Сахно.
По информации Минобороны РФ, на первом этапе операции подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам логистики противника, уничтожив несколько танков, боевую технику ВСУ, опорные пункты, огневые точки и позиции запуска вражеских БпЛА.
"Главными задачами является - вести разведку на дальних рубежах противника, вскрывать логистические маршруты и наносить по ним огневое поражение. Например, была попытка у противника высадить десант в населенном пункте с помощью танка, но своевременно расчетом БПЛА было нанесено комплексное огневое поражение силами нашей роты беспилотных систем и союзных подразделений, поэтому танк сгорел буквально за 30 минут", - рассказал командир взвода БПЛА с позывным "Снег".
В результате системной работы расчетов БПЛА были полностью перекрыты и пути подвоза и снабжения противника.
"Логистика у ВСУ полностью отрезана в Новопавловке, так как к оставшимся там противникам не поступает продовольствие и боеприпасы, поэтому они зажаты в клетке и буквально ждут, когда их добьют. После того, как российская армия показала свою мощь, подмога для ВСУ перестала туда ездить вообще, а если к ним и отправляют маленькие пехотные группы по два-три человека, то мы их ликвидируем", — подчеркнул командир взвода.
По данным Минобороны, после закрепления на позициях военнослужащие приступили к выбиванию противника из подвалов, огневых точек и опорных пунктов, применяя различные типы мин, которые забрасывались непосредственно в места нахождения расчетов ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника на данном направлении, расширяя буферную зону на территории Днепропетровской области.
 
