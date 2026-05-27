Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/novosibirsk-870244850.html
В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах
В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах
Полицейские в Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T05:41+0300
2026-05-27T05:41+0300
общество
бизнес
россия
новосибирск
рф
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870244850.jpg?1779849713
НОВОСИБИРСК, 27 мая – ПРАЙМ. Полицейские в Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщает ГУМВД по Новосибирской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что ночью 19 апреля молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска, чем создал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения. "Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции. В настоящее время на автомобиль марки BMW X4 наложен арест. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении. На видео полиции молодой человек говорит, что всегда хотел покататься на таком автомобиле, поэтому выехал на дорогу и решил "попонтоваться". Он извинился перед участниками дорожного движения. Ранее начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщал, что это первое в регионе уголовное дело по такой статье. Санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
новосибирск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, новосибирск, рф, bmw x5
Общество , Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, РФ, BMW X5
05:41 27.05.2026
 
В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах

В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 27 мая – ПРАЙМ. Полицейские в Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что ночью 19 апреля молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска, чем создал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.
"Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции. В настоящее время на автомобиль марки BMW X4 наложен арест. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
На видео полиции молодой человек говорит, что всегда хотел покататься на таком автомобиле, поэтому выехал на дорогу и решил "попонтоваться". Он извинился перед участниками дорожного движения.
Ранее начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщал, что это первое в регионе уголовное дело по такой статье. Санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
 
ОбществоБизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКРФBMW X5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала