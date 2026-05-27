Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в I квартале снизилась на 23,8%

Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась на 23,8% и составила 1,826 миллиарда рублей, сообщила компания. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T17:25+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась на 23,8% и составила 1,826 миллиарда рублей, сообщила компания. В первом квартале прошлого года чистая прибыль составила 2,397 миллиарда рублей. Выручка за первый квартал этого года выросла на 21,8% - до 56,992 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства компании на 31 марта 2026 года составляют 44,477 миллиарда рублей, долгосрочные - 41,210 миллиарда рублей.Чистый убыток ОГК-2 за 2025 год по МСФО составил 1,783 миллиарда рублей против прибыли в 10,449 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.Выручка компании за 2025 год снизилась на 1,2% по сравнению с 2024 годом и составила 177,717 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2025 года выросли в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом, до 40,777 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства на конец прошлого года также выросли в 1,7 раза, до 43,899 миллиарда рублей.В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").

