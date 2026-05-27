Опрос показал отношение турок к решению суда по СНР

2026-05-27T00:27+0300

СТАМБУЛ, 27 мая – ПРАЙМ. Порядка 51% турок считают, что экономика страны пострадает от ситуации с решением суда по смене руководства крупнейшей оппозиционной партии страны - Народно-республиканской партии (CHP), следует из результатов опроса центра KONDA. "21% опрошенных ответили, что судебный процесс вокруг CHP скажется "очень негативно" на турецкой экономике, 30% - что он скажется "негативно", - говорится в исследовании центра. 45% респондентов считают, что процесс не окажет какого-либо влияния на экономику. Комментируя решение суда в Анкаре о признании полностью недействительными результатов конгресса партии в 2023 году, 52% опрошенных ответили, что вердикт ошибочный, 11% назвали его корректным, 37% не смогли выразить к нему отношение. Порядка 60% респондентов считают, что партии необходимо созвать новый конгресс и провести выборы председателя. В опросе, проведенном с 23 по 25 мая в 67 провинциях Турции, участвовали 1514 человек, погрешность составила порядка 2,5%. Комитет финансовой стабильности Турции на внеочередном заседании в пятницу пришел к выводу, что экономика страны выдержит макроэкономические шоки, но необходимо принять меры для стабилизации на фоне ситуации с оппозицией. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал в четверг более чем на 6% после решения суда в отношении CHP. Смещенный решением суда лидер CHP Озгюр Озель во вторник призвал "старого" нового лидера партии Кемаля Кылычдароглу провести внутрипартийные выборы в середине июня и определить председателя. Полиция на прошлой неделе вошла силой в штаб-квартиру CHP Турции в Анкаре, применив слезоточивый газ и водометы, после этого к руководству партией вернулся назначенный судом лидер CHP Кемаль Кылычдароглу. Смещенный судом лидер партии Озгюр Озель заявил о неприятии решения и намерении бороться до конца, дойдя по парламента и заявив, что теперь его офис находится там. Озеля назначили главой парламентской группы партии. Суд в Анкаре и Высшая избирательная комиссия отклонили в пятницу апелляции CHP на решение о смене руководства партии. Суд в Анкаре в четверг постановил аннулировать результаты проведенного в 2023 году конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Турции и тем самым "вернул" прежних руководителей. Кылычдароглу возглавлял партию с 2010 по 2023 год и покинул свой пост вскоре после того, как уступил Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах.

мировая экономика, анкара, турция, реджеп тайип эрдоган, bist 100