"Посыл ясен": удар "Орешником" вызвал панику на Западе
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Использование ракеты "Орешник" во время ударов по Киеву свидетельствует о том, что Россия перестала терпеть действия Украины, полагает военный эксперт Лукас Лейроз в своей статье на портале Strategic Culture.
"Украинский террор, поддерживаемый коллективным Западом, исчерпал стратегическую терпимость Российской Федерации", — пишет Лейроз.
По мнению журналиста, основным фактором стал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, ЛНР, приведший к гибели 21 студента. Ответные действия Москвы продемонстрировали ее способность к промышленной и военной автономии, в чем Украина и ее западные союзники уступают.
"Абсолютный тактический успех преодоления (систем ПВО. — Прим. ред.) разоблачает западный нарратив об "отчаянии" Москвы. <…> Нынешний посыл ясен: российское государство обладает средствами для немедленного наказания за военные преступления", — говорится в материале.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.