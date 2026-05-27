Оверчук предостерег Армению от планов по вступлению в ЕС

Ситуация вокруг планов Армении вступить в Евросоюз создает очень большую неопределенность для инвесторов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T13:18+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Ситуация вокруг планов Армении вступить в Евросоюз создает очень большую неопределенность для инвесторов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Конечно же та ситуация, которая сложилась, создает очень большую неопределенность для инвесторов в том числе", - ответил Оверчук на вопрос о том, сокращаются ли инвестиции между РФ и Арменией из-за ситуации с планами Еревана по вступлению в ЕС."Конечно же, инвесторы любят прогнозировать и хотят идти в те страны, где предсказуемая правовая среда", - добавил Оверчук.Он напомнил о ситуации с компанией "Электрические сети Армении" и периодически возникающей темой продажи концессии "Южно-Кавказская железная дорога"."Все это создает очень нездоровый климат для пребывания российского бизнеса в Армении. Нас это, конечно, совершенно не удовлетворяет, и мы, конечно, стремимся к тому, чтобы определенность в наших отношениях в экономике наступила как можно раньше", - подчеркнул Оверчук.

