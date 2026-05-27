В России появится аналог "Оземпика" в таблетках - 27.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260527/ozempik-870262440.html
В России появится аналог "Оземпика" в таблетках
18:20 27.05.2026
 
В России появится аналог "Оземпика" в таблетках

Компания "Промомед" получила право выпускать в России аналог "Оземпика" в таблетках

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская биофармацевтическая компания "Промомед" получила право на выпуск аналога "Оземпика" - первого отечественного семаглутида в таблетированной форме, соответствующее распоряжение правительства позволило компании до 31 декабря 2027 года использовать патенты без согласия правообладателя, сообщила компания.
"Решение принято в связи с "крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан", и направлено на обеспечение россиян препаратами с международным непатентованным наименованием "семаглутид". Разрешение предполагает возможность использования группой "Промомед" патентов, связанных с производством таблетированного семаглутида до 31 декабря 2027 года без согласия правообладателя, компании "Ново Нордиск", - указали в компании.
"Таблетированная форма подходит пациентам, не готовым к инъекциям семаглутида, расширяя терапевтические возможности в эндокринологии, предоставляя пациентам и врачам новый эффективный инструмент для комплексной метаболической коррекции и поддержания достигнутых результатов, включая в том числе контроль массы тела, после завершения инъекционной терапии", - пояснили в компании.
