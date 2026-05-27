Счетная палата сделала замечания Большому театру в сфере закупок

Счетная палата РФ по итогам проверки за 2025 год сделала замечания Большому театру в сфере закупок. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T00:33+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ по итогам проверки за 2025 год сделала замечания Большому театру в сфере закупок. "По Большому театру замечания Счетной палаты в основном касаются сферы закупок. В частности, установлено несоблюдение единых условий запросов о предоставлении ценовой информации, направляемых поставщикам в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта", - следует из данных Счетной палаты. Кроме того, не утвержден регламент по управлению дебиторской задолженностью Большого театра, что создает риски формирования просроченной задолженности и сомнительных долгов. При этом в Счетной палате отметили, что Большой театр исполнил свои расходы за 2025 год в полном объеме, показатели государственного задания достигнуты.

