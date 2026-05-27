Счетная палата выявила недочеты в строительстве зданий в Эрмитаже - 27.05.2026, ПРАЙМ
Счетная палата выявила недочеты в строительстве зданий в Эрмитаже
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила недочеты, связанные со строительством комплекса зданий производственной базы и фондохранилища Эрмитажа в 2025 году. "В Эрмитаже основные недостатки связаны со строительством комплекса зданий производственной базы и фондохранилища. Ежегодно по данному объекту образуются неиспользованные остатки бюджетных субсидий. По проекту периодически корректируется проектная документация, отмечается значительная доля импортного оборудования, срыв поставок и необходимость замены такого оборудования, что в итоге приводит к переносу сроков строительства объекта", - следует из данных отчета Счетной палаты. Как уточняется, в 2026 году федеральным бюджетом на осуществление капитальных вложений Эрмитажу предусмотрена субсидия в объеме 929 миллионов рублей, что в 6,2 раза превышает финансирование 2025 года. "При этом с учетом наличия неиспользованных остатков (358,1 миллиона рублей на 1 января 2026 года) есть высокие риски, что предусмотренные на 2026 год бюджетные ассигнования не будут израсходованы в полном объеме", - добавляется в сообщении. Также по итогам проверки Эрмитажа выявлены риски неэффективного использования федеральных ресурсов в объеме 25,5 миллиона рублей на разработку проектной документации, которая в итоге осталась не востребована и утратила актуальность. В целом в 2025 году Эрмитаж исполнил свои расходы в полном объеме, показатели государственного задания достигнуты.
