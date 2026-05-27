Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян готовы откладывать на ПДС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/pds-870246578.html
Исследование показало, сколько россиян готовы откладывать на ПДС
Исследование показало, сколько россиян готовы откладывать на ПДС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян готовы откладывать на ПДС
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) постепенно набирает популярность, почти каждый пятый (17%) готов направлять на свой счет ПДС до 10% от ежемесячного... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T07:18+0300
2026-05-27T07:18+0300
финансы
экономика
нпф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870246578.jpg?1779855532
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) постепенно набирает популярность, почти каждый пятый (17%) готов направлять на свой счет ПДС до 10% от ежемесячного дохода, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости. "Большинство участников исследования готовы не только перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), но и регулярно пополнять счет ПДС собственными средствами... Так, почти каждый третий (29%) готов откладывать до 5% зарплаты, а 17% - до 10% дохода", - посчитали аналитики. Более того, 78% россиян, уже включенных в программу долгосрочных сбережений или планирующих к ней присоединиться, заявили, что планируют направлять дополнительные средства на счет программы долгосрочных сбережений. Наиболее популярным вариантом стала готовность направлять на ПДС до 3% ежемесячного дохода - такой ответ дали 33% опрошенных. При этом 6% россиян заявили, что могли бы направлять на программу до трети своего ежемесячного заработка. Если говорить о фиксированных суммах, то 28% готовы регулярно откладывать в рамках программы до 5 тысяч рублей в месяц, еще 27% назвали комфортной сумму до 10 тысяч рублей, каждый четвертый (26%) до 20 тысяч рублей. "Более крупные суммы готовы инвестировать заметно меньше участников опроса: 11% могли бы направлять до 50 тысяч рублей, а 8% - более 50 тысяч рублей", - выяснили аналитики. При этом главным барьером для перевода пенсионных накоплений в НПФ остается высокий уровень доверия к государственным механизмам - почти половина опрошенных заявили, что доверяют только государственному пенсионному фонду. "Еще 23% признались, что не до конца понимают, как работает программа. Для 18% препятствием стало отсутствие времени на изучение инструмента", - говорится в материале.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, нпф
Финансы, Экономика, НПФ
07:18 27.05.2026
 
Исследование показало, сколько россиян готовы откладывать на ПДС

"Выберу.ру": почти каждый пятый россиянин готов направлять на ПДС до 10% дохода

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) постепенно набирает популярность, почти каждый пятый (17%) готов направлять на свой счет ПДС до 10% от ежемесячного дохода, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости.
"Большинство участников исследования готовы не только перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), но и регулярно пополнять счет ПДС собственными средствами... Так, почти каждый третий (29%) готов откладывать до 5% зарплаты, а 17% - до 10% дохода", - посчитали аналитики.
Более того, 78% россиян, уже включенных в программу долгосрочных сбережений или планирующих к ней присоединиться, заявили, что планируют направлять дополнительные средства на счет программы долгосрочных сбережений.
Наиболее популярным вариантом стала готовность направлять на ПДС до 3% ежемесячного дохода - такой ответ дали 33% опрошенных. При этом 6% россиян заявили, что могли бы направлять на программу до трети своего ежемесячного заработка.
Если говорить о фиксированных суммах, то 28% готовы регулярно откладывать в рамках программы до 5 тысяч рублей в месяц, еще 27% назвали комфортной сумму до 10 тысяч рублей, каждый четвертый (26%) до 20 тысяч рублей.
"Более крупные суммы готовы инвестировать заметно меньше участников опроса: 11% могли бы направлять до 50 тысяч рублей, а 8% - более 50 тысяч рублей", - выяснили аналитики.
При этом главным барьером для перевода пенсионных накоплений в НПФ остается высокий уровень доверия к государственным механизмам - почти половина опрошенных заявили, что доверяют только государственному пенсионному фонду.
"Еще 23% признались, что не до конца понимают, как работает программа. Для 18% препятствием стало отсутствие времени на изучение инструмента", - говорится в материале.
 
ЭкономикаФинансыНПФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала