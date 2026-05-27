Исследование показало, сколько россиян готовы откладывать на ПДС
2026-05-27T07:18+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) постепенно набирает популярность, почти каждый пятый (17%) готов направлять на свой счет ПДС до 10% от ежемесячного дохода, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости.
"Большинство участников исследования готовы не только перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), но и регулярно пополнять счет ПДС собственными средствами... Так, почти каждый третий (29%) готов откладывать до 5% зарплаты, а 17% - до 10% дохода", - посчитали аналитики.
Более того, 78% россиян, уже включенных в программу долгосрочных сбережений или планирующих к ней присоединиться, заявили, что планируют направлять дополнительные средства на счет программы долгосрочных сбережений.
Наиболее популярным вариантом стала готовность направлять на ПДС до 3% ежемесячного дохода - такой ответ дали 33% опрошенных. При этом 6% россиян заявили, что могли бы направлять на программу до трети своего ежемесячного заработка.
Если говорить о фиксированных суммах, то 28% готовы регулярно откладывать в рамках программы до 5 тысяч рублей в месяц, еще 27% назвали комфортной сумму до 10 тысяч рублей, каждый четвертый (26%) до 20 тысяч рублей.
"Более крупные суммы готовы инвестировать заметно меньше участников опроса: 11% могли бы направлять до 50 тысяч рублей, а 8% - более 50 тысяч рублей", - выяснили аналитики.
При этом главным барьером для перевода пенсионных накоплений в НПФ остается высокий уровень доверия к государственным механизмам - почти половина опрошенных заявили, что доверяют только государственному пенсионному фонду.
"Еще 23% признались, что не до конца понимают, как работает программа. Для 18% препятствием стало отсутствие времени на изучение инструмента", - говорится в материале.
"Выберу.ру": почти каждый пятый россиянин готов направлять на ПДС до 10% дохода
