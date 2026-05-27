Адвокат объяснил, какую пенсию можно унаследовать
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. После смерти пенсионера его родственники имеют право получить начисленную, но не выплаченную при жизни пенсию, а также доплаты к ней и в отдельных случаях — накопительную часть. О том, кто может претендовать на эти средства и как их получить, агентству “Прайм” рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Шапенко и Партнеры" Владимир Шапенко.По словам эксперта, получить начисленную, но не выплаченную пенсию могут только нетрудоспособные члены семьи, проживавшие совместно с умершим на день его смерти. Это же правило распространяется на федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии. Если таких родственников нет, средства включаются в состав наследства и выплачиваются наследникам по закону или по завещанию."Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, но она есть не у каждого. Остаток накоплений можно унаследовать в виде единовременной выплаты, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части — определил период, в течение которого он будет получать выплату. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток", — пояснил Шапенко.Если в формировании накопительной части участвовал материнский капитал, правопреемниками могут быть только супруг умершего или его дети (несовершеннолетние, а также студенты очной формы обучения не старше 23 лет). Информация о пенсионных правах и накоплениях хранится в Социальном фонде России на лицевых счетах граждан. Если накопления умершего хранились в негосударственном пенсионном фонде, правопреемникам необходимо обращаться непосредственно в тот НПФ, с которым был заключён договор. Сведения об этом также можно получить в Социальном фонде.В случае смерти военного пенсионера порядок иной: невыплаченная пенсия выдаётся членам семьи, которые его хоронили, без включения в состав наследства. Для этого нужно обращаться в ведомство, выплачивающее военную пенсию, объяснил адвокат.
Адвокат Шапенко объяснил порядок наследования пенсионных накоплений
