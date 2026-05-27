Аккредитация автомобиля на ПМЭФ обойдется в 351 тысячу рублей
2026-05-27T11:13+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость аккредитации личного автомобиля на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году составила 351 тысячу рублей, выяснило РИА Новости. Аккредитация личного автомобиля с правом парковки на площадке проведения форума обойдется участникам в 351 тысячу рублей. Более бюджетный вариант - аккредитация с транзитным проездом через площадку форума и правом удаленной парковки - стоит 259 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
