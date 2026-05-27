На Международном молодежном дне ПМЭФ обсудят искусственный интеллект
2026-05-27T11:32+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ), технологическое лидерство, новые модели образования, международное сотрудничество, молодежное предпринимательство и формирование кадров будущего обсудят на Международном молодежном дне ПМЭФ "День будущего", сообщает фонд "Росконгресс". Как сообщили в фонде, Международный молодежный день ПМЭФ "День будущего" пройдет 6 июня и станет одной из ключевых площадок форума для обсуждения того, каким будет мир, экономика и рынок труда в ближайшие десятилетия. "Программа объединит молодых предпринимателей, ученых, представителей власти, технологических компаний, медиасферы и международного сообщества. В центре внимания – искусственный интеллект, технологическое лидерство, новые модели образования, международное сотрудничество, молодежное предпринимательство и формирование кадров будущего", - говорится в сообщении фонда. По информации "Росконгресса", в дискуссиях примут участие представители федеральных органов власти, институтов развития, крупнейших российских и международных бизнесов, университетов и общественных организаций. Среди спикеров – помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор "Магнит" Евгений Случевский, сооснователь "Позитив Текнолоджиз" Юрий Максимов, управляющий партнер "Media Instinct Prime" Александр Сироватский, член совета директоров "Туту" Игорь Сивец. Кроме того, в числе спикеров названы заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин, заместитель Министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева. Также в обсуждениях примут участие руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов, генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Дмитрий Иванов и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Отмечается, что в центре внимания обсуждений также будут инвестиции, инженерное образование, медиа и экономика внимания, платформенная экономика, финансовая безопасность, туризм, развитие человеческого капитала и новые карьерные траектории для молодежи. Отмечается, что отдельный трек программы посвящен международному сотрудничеству и роли молодежи в формировании новой архитектуры глобального взаимодействия, где в фокусе международное образование, молодежная дипломатия, экспортные компетенции, переговорные практики, совместные проекты со странами БРИКС, Ближнего Востока, Азии и Глобального Юга, а также развитие экономического партнерства между Россией и зарубежными государствами. "В программу также вошли сессии, посвященные развитию внутреннего туризма, креативных индустрий, финансовой грамотности и безопасности, региональному развитию, межпоколенческому диалогу и формированию локальных сообществ и новых смыслов для молодежи в регионах России", - рассказали в фонде. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
