Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу - 27.05.2026, ПРАЙМ
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T22:43+0300
2026-05-27T22:43+0300
польша
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер."Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он в соцсети X.Миллер подчеркнул, что это решение главы киевского режима является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.* Запрещенные на территории России террористические организации
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267755.html
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267451.html
https://1prime.ru/20260527/ukraina-870267314.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, владимир зеленский, всу
ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
22:43 27.05.2026
 
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу

Миллер: Зеленский оскорбил Польшу, решив назвать подразделение ССО ВСУ в честь УПА

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Удачи вам". Мендель резко ответила на новое заявление Зеленского
Вчера, 22:40
Миллер подчеркнул, что это решение главы киевского режима является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".
В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском
Вчера, 22:39
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России террористические организации
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Бросить в мясорубку". На Западе ужаснулись происходящему на Украине
Вчера, 22:37
 
ПОЛЬШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала