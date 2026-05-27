https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу - 27.05.2026, ПРАЙМ
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T22:43+0300
2026-05-27T22:43+0300
2026-05-27T22:43+0300
польша
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер."Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он в соцсети X.Миллер подчеркнул, что это решение главы киевского режима является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.* Запрещенные на территории России террористические организации
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267755.html
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267451.html
https://1prime.ru/20260527/ukraina-870267314.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, владимир зеленский, всу
ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
Миллер: Зеленский оскорбил Польшу, решив назвать подразделение ССО ВСУ в честь УПА
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он в соцсети X
.
"Удачи вам". Мендель резко ответила на новое заявление Зеленского
Миллер подчеркнул, что это решение главы киевского режима является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".
В среду Зеленский
присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ
.
"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша
с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины
.
* Запрещенные на территории России террористические организации
"Бросить в мясорубку". На Западе ужаснулись происходящему на Украине