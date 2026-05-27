https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html

"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу

"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу - 27.05.2026, ПРАЙМ

"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу

Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T22:43+0300

2026-05-27T22:43+0300

2026-05-27T22:43+0300

польша

украина

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер."Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он в соцсети X.Миллер подчеркнул, что это решение главы киевского режима является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.* Запрещенные на территории России террористические организации

https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267755.html

https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267451.html

https://1prime.ru/20260527/ukraina-870267314.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, владимир зеленский, всу